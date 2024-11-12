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Всех протестовавших в Абхазии оппозиционеров освободили

ТАСС: в Абхазии освободили всех пятерых оппозиционеров

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Vijesti11111, denocrni/X (бывш. Twitter)

Абхазский политический активист Алмасхан Ардзинба, последний из пяти задержанных накануне, был освобожден. Об этом ТАСС сообщил представитель оппозиции Адгур Ардзинба.

«Всех освободили», — заявил собеседник агентства.

Протесты в столице Абхазии Сухуме начались 11 ноября после задержания активистов, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

В ночь на 12 ноября возле здания Службы госбезопасности собрались десятки человек и потребовали освобождения группы оппозиционных депутатов, задержанных сотрудниками СГБ.

К утру 12 ноября протестующие заблокировали три ключевых моста в городе. После переговоров с властями временно разблокировали Кодорский мост, который ведет в Восточную Абхазию. Заблокированными остаются два моста — Верхнегумистинский и Нижнегумистинский, связывающие Западную Абхазию с Сухумом.

Сообщалось, что пятерых оппозиционеров задержали после возвращения с собрания общественности в Гудауте. На нем обсуждалось соглашение, касающееся инвестиционной деятельности российских юридических компаний в республике. По итогам обсуждения участники обратились к парламенту с просьбой не ратифицировать этот договор, утверждая, что он «не соответствует интересам абхазского народа».

Ранее в Сухуме произошла потасовка между силовиками и оппозицией.

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