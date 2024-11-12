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Оппозиция в Абхазии заявила о перекрытии всех ключевых мостов в Сухуме

Оппозиция в Абхазии заявила о перекрытии трех ключевых мостов в Сухуме

Оппозиция в Абхазии сообщила о перекрытии всех ключевых мостов в столице Сухум. Соответствующие посты появились в Telegram-каналах оппозиционеров.

Речь идет о Верхнем Гумистинском, Нижнем Гумистинском и Кодорском мостах.

Председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» (АНД) Адгур Ардзинба заявил, что мосты будут разблокированы в том случае, если власти освободят «незаконно удерживаемых» активистов.

Председатель АНД отметил, что то, что задержанным инкриминируют перепалку у здания парламента, несоразмерно тому, как они были задержаны — «в крайне жесткой форме». По словам Адзинба, к активистам не пускают родственников и адвокатов.

В ночь на 12 ноября оппозиционные силы в Абхазии заблокировали республиканскую трассу, установив тракторы на двух мостах. Причиной стало вчерашнее задержание оппозиционеров, возвращавшихся с собрания общественности в Гудауте. Задержанными оказались Омар Смыр, Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия, их доставили в отделение Службы государственной безопасности (СГБ). После задержания у здания СГБ началась акция протеста, неизвестные протаранили на автомобиле забор у отделения.

На фоне протестов президент Абхазии Бжания провел экстренное заседание Совбеза страны.

Бывший министр экономики и кандидат в президенты Абхазии на выборах в 2020 году Адгур Ардзинба заявил, что цель протестов в стране — добиться освобождения задержанных оппозиционеров и не допустить ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое приведет к распродаже ресурсов страны.

Ранее сообщалось, что парламент Абхазии планирует рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с РФ 15 ноября.

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Протесты в Абхазии
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