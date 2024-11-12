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Абхазские оппозиционеры заявили об отсутствии претензий к силовикам

Абхазские оппозиционеры не имеют претензий к задерживавшим их силовикам

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Абхазские оппозиционеры не имеют претензий к задерживавшим их силовикам. Об этом со ссылкой на экс-депутата парламента республики Гарри Кокая сообщает ТАСС.

По его словам, во время задержания спецслужбы действовали грубо.

«Ну ничего страшного, мы мужчины, потерпим. Сейчас особых претензий к ним нет», — сказал оппозиционер.

Кокая уточнил, что после задержания последующие сутки провел в камере, однако каких-либо либо претензий к работающим там силовикам он также не имеет.

В ночь на 12 ноября возле здания Службы госбезопасности Абхазии собрались десятки человек, требующих освобождения группы оппозиционных депутатов, задержанных сотрудниками СГБ.

К утру 12 ноября протестующие перекрыли три ключевых моста в Сухуме. После переговоров блокировка была снята.

К настоящему времени все задержанные оппозиционеры освобождены.

Ранее сообщалось, что абхазских оппозиционеров задержали после призыва не ратифицировать соглашение с РФ.

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