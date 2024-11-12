Власти Камбоджи опасаются цветной революции Байдена

Власти Камбоджи проверяют возможность попытки организации цветной революции в стране с подачи уходящей администрации президента США Джо Байдена. Об этом пишет Khmer Times.

Поводом для проверки стала публикация индийского издания The Sunday Guardian о Камбодже, достоверность информации в которой подвергается сомнениям.

Согласно материалу, Агентство США по международному развитию (USAID), Фонд открытого общества (OSF) и Национальный демократический институт (NDI) сотрудничают с антиправительственными группами и движениями с целью свергнуть избранное правительство Камбоджи и заменить его проамериканским.

До этого Камбоджа отказалась ехать на саммит в Швейцарии из-за отсутствия РФ.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

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