Политолог объяснил, зачем Россия и Камбоджа подписали военное соглашение

Военное соглашение, подписанное Россией и Камбоджей, следует рассматривать в контексте усиления политической активности Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог и публицист Игорь Пшеничников.

«Совершенно очевидно, что это продолжение военно-политического импульса, каковым стали визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам. Россия восстанавливает свои прежние позиции в этом регионе. <...> Россия — и это правильно — вспомнила о своих друзьях и союзниках, а также о тех, кто лояльно относится к нынешней России, как правопреемнику СССР», — сказал Пшеничников.

Он добавил, что данное соглашение можно расценивать как демонстрацию того, что у России есть свои военные позиции в АТР, которые Москва не намерена сдавать.

24 июня портал Khmer Times сообщил, что командующие Вооруженными силами Камбоджи и России подписали меморандум о взаимопонимании.

По информации издания, это первое в истории военное соглашение между двумя странами. Камбоджу представлял заместитель главнокомандующего Королевскими Вооруженными силами и командующий Королевской армией страны Мао Софан. Он прибыл в Россию с трехдневным визитом и встретился с главнокомандующим российскими Сухопутными войсками генералом Олегом Салюковым.

В армии Камбоджи отметили, что обе стороны гордятся дружескими отношениями, доверием и взаимным уважением, которые унаследовали от предыдущего поколения.

Ранее Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем партнерстве.