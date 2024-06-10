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Еще одна азиатская страна отказалась ехать на саммит по Украине в Швейцарии

Khmer Times: Камбоджа отказалась ехать на саммит в Швейцарии из-за отсутствия РФ

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Daniel Kalker/Global Look Press

Камбоджа отказалась от участия в швейцарском саммите по Украине, потому что на конференции не будет России. Об этом пишет газета Khmer Times.

Отмечается, что 29 мая спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук поговорил по видеосвязи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и пригласил его на саммит. Однако глава правительства азиатского государства ответил, что, по мнению Камбоджи, конференцию нельзя будет назвать успешной, если в ней не будут участвовать все стороны конфликта, включая РФ.

Позднее председатель сената Камбоджи Хун Сен подтвердил, что страна не будет участвовать в саммите.

Конференция по Украине в Швейцарии будет проходить 15-16 июня. На встречу пригласили свыше 120 государств, в том числе представителей «Большой семерки», БРИКС и G20. 10 июня стало известно, что свое согласие посетить конференцию дали 90 государств.

Ранее сообщалось, что генсек ООН не поедет на саммит по Украине в Швейцарии.

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