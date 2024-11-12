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В США сравнили атмосферу в окружении команды Трампа со стартапом

Politico: настроения в окружении команды Трампа похожи на атмосферу стартапа

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Brendan McDermid/Reuters

Атмосфера в окружении избранного президента США Дональда Трампа, который собирает себе команду, похожа на атмосферу в стартапе. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник, близкий к политику.

«Трамп привлекает в команду лучших людей, которые могут высказывать свои идеи, независимо от занимаемой должности», — говорится в публикации.

По данным газеты, Трамп активно проводит встречи с кандидатами на высокие должности, обсуждает их со своими советниками. При этом атмосфера в резиденции избранного президента «похожа на атмосферу в стартапах».

Источник пояснил, что люди из окружения Трампа утверждают, что избранный глава американского государства всегда прислушивался к мнению разных людей — «от магнатов до официантов».

Выборы президента США состоялись 5 ноября, за пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Также стало известно, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Дональда Трампа.

Ранее Захарова посоветовала Трампу «исправить ошибки США».

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