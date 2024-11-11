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Раскрыта роль Илона Маска в формировании будущей команды Трампа

АВС: Маск участвует в формировании будущей команды Трампа и влияет на решения

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Carlos Barria/Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, с момента прошедших в США выборов Маск практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения. Источники телеканала также сообщают, что предприниматель уже принимал участие в двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами.

По информации АВС, Маск также принимал участие в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Более того, Трамп передал трубку Маску, чтобы тот мог «лично обсудить ситуацию» с главой украинского государства.

Среди прочих международных контактов Маск также присутствовал и на звонке с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Роль миллиардера была также заметна и в предвыборной кампании. АВС сообщает, что Маск профинансировал многомиллиардную операцию по работе с избирателями, кроме того, он обеспечил мощное присутствие рекламы Трампа в социальных сетях. Среди прочего Маск организовал лотерею с призовым фондом в 1$ миллион для жителей ключевых колеблющихся штатов.

До этого американский телеканал CNN сообщал, что Маск не будет занимать должность в новой администрации Дональда Трампа, однако его влияние на избранного президента продолжает увеличиваться.

Выборы президента США состоялись 5 ноября, за пост главы американского государства боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Захарова посоветовала Трампу «исправить ошибки США».

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