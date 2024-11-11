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Захарова посоветовала Трампу «исправить ошибки США»

Захарова: Трампу надо исправить ошибки США, а не проводить переговоры по Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп должен «исправлять ошибки» прошлой американской администрации, а не «усаживать Москву за стол переговоров с Киевом». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии RTVI.

«Надо исправлять те преступные ошибки, которые совершили американские либеральные демократы», — заявила дипломат.

Захарова напомнила, что российская сторона многократно заявляла об открытости к диалогу, однако «именно Вашингтон запретил» президенту Украины Владимиру Зеленскому принимать участие в переговорах с Россией, что впоследствии было закреплено на законодательном уровне.

До этого старший советник избранного президента США Брайан Ланза заявил, что Украина должна принять предлагаемое Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис — 226.

Трамп в рамках своей предвыборной кампании дал много обещаний, в частности, политик заявлял, что собирается остановить украинский конфликт.

Ранее Илон Маск дал прогноз по окончанию российско-украинского конфликта.

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