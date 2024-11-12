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Президент Сербии призвал добиться мира на Украине и Ближнем Востоке

Вучич призвал великие державы в приоритетном порядке достичь мира на Украине

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Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич призвал великие державы в первую очередь добиться мирного урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а уже потом заниматься вопросами борьбы с изменениями климата. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич подчеркнул, что мировому сообществу нужно бороться с наводнениями, засухами, лесными пожарами, загрязнениями воздуха и воды, но перед этим необходимо установить мир.

Президент Сербии добавил, что сегодня никому не нравится слово «мир», все «хотят победить друг друга и увидеть поражение другой стороны».

22 октября Вучич заявил, что жители Сербии устали от разговоров международных политиков, которые заявляют о важности территориальной целостности Украины, но при этом избегают вопроса Косово.

10 октября издание N1 сообщило, что Александар Вучич принял участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Хорватии. Также на мероприятии присутствовал украинский президент Владимир Зеленский и лидеры ряда других стран.

Ранее в Совете Федерации РФ прокомментировали подписание Сербией антироссийской декларации.

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