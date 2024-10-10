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В Совфеде объяснили, зачем Вучич подписал антироссийскую декларацию

Сенатор Климов: Вучич подписал осуждающую Россию декларацию под давлением Запада

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, осуждающую действия России на Украине, из-за давления со стороны Запада. Такую точку зрения высказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.Ru».

Сенатор напомнил, что Вучич многие годы пытается маневрировать между Россией и Западом. Он объяснил это тем, что Сербия окружена странами НАТО и у нее нет выхода к морю.

«Ему неоднократно объясняли эти представители коллективного Запада, что весь кислород просто перекроют и никто ему не поможет, что, в общем-то, технически возможно. И с каждым месяцем ему эту удавку сжимают», — считает Климов.

Он подчеркнул, что поведение Вучича не говорит о том, что он «возненавидел» Россию и «полюбил» Украину. Подобными способами сербского лидера пытаются принудить встать на сторону врагов Москвы, считает парламентарий.

10 октября издание N1 сообщило, что Александар Вучич подписал декларацию, которая осуждает действия России на территории Украины в ходе саммита «Украина – Юго-Восточная Европа», где присутствовал Владимир Зеленский и лидеры стран региона.

Ранее Вучича упрекнули в том, что он не поздравил Путина с днем рождения из страха.

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