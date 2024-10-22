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Вучич заявил об усталости сербов от разговоров о целостности Украины

Вучич: сербы устали слушать про целостность Украины на фоне Косова

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Darko Vojinovic/AP

Жители Сербии устали от разговоров международных политиков, которые заявляют о важности территориальной целостности Украины, но при этом избегают вопроса Косово. Об этом сообщил глава балканской республики Александар Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии».

Он обратил внимание на то, что Сербия на пути евроинтеграции находится с 2000 года — это продолжается долго, и «люди сыты от всего этого».

«И от разговоров о территориальной целостности Украины и отсутствия при этом уважения территориальной целостности Сербии», — продолжил Вучич.

По его словам, когда начинают обсуждать Косово и Метохию, люди «больше не могут терпеть такую дозу лицемерия и неправды».

Вучич поднимал это тему в сентябре прошлого года. Он заявлял, что территориальную целостность Украины на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций агрессивнее всего защищали те страны, кто агрессивнее всего нарушал территориальную целостность Сербии по вопросу Косово и Метохии. По его мнению, это парадоксальная ситуация.

Ранее в Сербии раскритиковали позицию Украины при голосовании в Совете Европы по Косово.

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