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Вучич осудил действия России на Украине

N1: Вучич подписал декларацию, осуждающую действия России на Украине

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич подписал декларацию, которая осуждает действия России на территории Украины. Об этом сообщает издание N1.

Как следует из текста, Вучич принял участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», который проходил в Хорватии в городе Дубровник, где присутствовал Владимир Зеленский и лидеры стран региона.

По итогам мероприятия была подписана декларация, в которой осуждаются действия России на Украине, сообщает N1. Кроме того, в документе выражается солидарность и поддержка Киеву, а также приветствуется курс республики на членство в Евросоюзе и НАТО, отмечается в материале.

Накануне издание Danas писало, что Александар Вучич не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения.

По данным издания, конкретных причин отсутствия поздравления со стороны сербского лидера и от властей в Белграде не называлось. Danas при этом отмечает, что в течение восьми лет своего нахождения в президентском кресле Вучич каждый год в этот день поздравлял Путина с днем рождения.

Ранее в МИД Бразилии заявили, что осуждают действия России на Украине.

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