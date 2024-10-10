Вучич осудил действия России на Украине

Президент Сербии Александар Вучич подписал декларацию, которая осуждает действия России на территории Украины. Об этом сообщает издание N1.

Как следует из текста, Вучич принял участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», который проходил в Хорватии в городе Дубровник, где присутствовал Владимир Зеленский и лидеры стран региона.

По итогам мероприятия была подписана декларация, в которой осуждаются действия России на Украине, сообщает N1. Кроме того, в документе выражается солидарность и поддержка Киеву, а также приветствуется курс республики на членство в Евросоюзе и НАТО, отмечается в материале.

Накануне издание Danas писало, что Александар Вучич не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения.

По данным издания, конкретных причин отсутствия поздравления со стороны сербского лидера и от властей в Белграде не называлось. Danas при этом отмечает, что в течение восьми лет своего нахождения в президентском кресле Вучич каждый год в этот день поздравлял Путина с днем рождения.

Ранее в МИД Бразилии заявили, что осуждают действия России на Украине.