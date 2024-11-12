В НАТО призвали наращивать помощь Киеву для изменения траектории конфликта

Евросоюз и США должны совместно увеличивать помощь Украине, чтобы «изменить траекторию конфликта». Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, его слова передает РИА Новости.

По его словам, «нужно подтвердить приверженность долгосрочной поддержке и делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины».

Рютте также отметил, что поддержка Украины «отвечает интересам как Европы, так и США, и индотихоокеанского региона, в частности Южной Кореи и Японии».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также призвал Евросоюз рассмотреть вариант усиления поддержки Украины после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Он заявил, что страны ЕС должны заверить Украину, что поддержка с их стороны будет продолжаться, но для этого нужны соответствующие меры и решимость.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что лидеры стран ЕС задумались о предоставлении помощи Украине без участия США. По данным WSJ, политики впервые заговорили о том, сможет ли ЕС помогать Украине без поддержки США после избрания Дональда Трампа президентом страны, несмотря на то, что они пытаются убедить Трампа не сокращать помощь Киеву.

Ранее в США рассказали о серьезных проблемах Украины на фронте.