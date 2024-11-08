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В Европе обсуждают варианты помощи Украине без США

WSJ: ЕК могут попросить предоставить варианты помощи Киеву без участия США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главы стран ЕС задумались о предоставлении помощи Украине без участия США, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, европейские политики впервые заговорили о том, сможет ли ЕС помогать Украине без поддержки США после избрания Дональда Трампа президентом страны, несмотря на то, что они пытаются убедить Трампа не сокращать помощь Киеву.

«Европейские лидеры негласно начали переговоры о том, как помочь Украине противостоять российскому вторжению без поддержки Вашингтона», — говорится в публикации.

В связи с этим Еврокомиссию могут попросить предоставить варианты финансовой помощи Украине к следующей встрече политиков в Брюсселе в декабре.

До этого Bloomberg писал, что Совет Евросоюза в ходе неформального саммита, который проходит 7–8 ноября в Будапеште, поднял вопрос о том, смогут ли они продолжить помощь Украине, если США откажутся от нее.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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