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В США рассказали о серьезных проблемах Украины на фронте

Риттер: Украина хотела оттеснить Россию при помощи НАТО, но этого не происходит

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Oleg Petrasiuk/The Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинская армия надеялась при поддержке стран Североатлантического альянса оттеснить российские войска на фронте, однако ситуация на Украине развивается противоположным образом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Украинцы надеялись, что при поддержке НАТО они смогут оттеснить Россию, но этого не происходит», — подчеркнул он.

По словам экс-разведчика США, Украина несет не только территориальные потери, но и потери в личном составе, в связи с чем способность ВСУ противостоять ВС РФ на линии боевого соприкосновения уменьшается.

12 ноября сообщалось, что бойцы группировки «Днепр» уничтожили личный состав ВСУ при ротации на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме живой силы противника, операторы беспилотных летательных аппаратов выявили наблюдательный пункт ВСУ в поле.

В военном ведомстве напомнили, что подразделения БПЛА ежедневно ликвидируют объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на Каховском направлении в Херсонской области.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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