Путину доложат обо всех предложениях по поддержке жителей Курской области

Президенту РФ Владимиру Путину будет доложено о результатах встречи чиновников с жителями Курской области и обо всех разработанных на ней предложениях по поддержке граждан. Об этом рассказал вице-премьер страны Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

«Мы сегодня по результатам нашей встречи подготовили предложения, сейчас у меня был разговор специальный с правительством [Курской области], и здесь я нахожусь по поручению президента. <...> Сегодня по результатам совместной встречи доложим президенту о всех предлагаемых нами решениях», — заявил заместитель главы кабинета министров.

Он добавил, что глава государства лично поручил ему встретиться с жителями Курской области и разобраться в их проблемах.

12 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов провел встречу с местными жителями. Также на мероприятии присутствовали Марат Хуснуллин и министр транспорта РФ Роман Старовойт, возглавлявший регион с 2019 по 2024 год.

Во время встречи действующий руководитель российского региона принял решение отправить главу Суджанского района Александра Богачева в отставку. Как писал Telegram-канал Mash, причиной послужило нежелание чиновника отвечать на вопросы эвакуированных граждан о мерах социальной поддержки.

Позже вице-премьер страны заявил, что все вопросы по оказанию социальной поддержки вынужденным переселенцам были взяты на контроль. В частности, это касается выдачи людям жилищных сертификатов.

Ранее Путин объяснил упорство украинских войск при вторжении в Курскую область.