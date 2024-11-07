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Путин объяснил упорство ВСУ в Курской области

Путин заявил, что ВСУ потеряли более 30 тыс. человек в Курской области

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Соединенные Штаты напрямую указывают Украине удерживать территории Курской области, несмотря на колоссальные потери, до результатов выборов президента США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая», передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что украинские потери на этом направлении составили за несколько месяцев уже более 30 тыс. солдат и офицеров, что значительно больше, чем на других фронтах.

«Потому что приказано, приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой держаться хотя бы до выборов, чтобы показать, что все усилия администрации демпартии на украинском направлении были ненапрасными», — заявил Путин.

Российский президент добавил, что само решение Киева вторгнуться на территорию России было продиктовано совершенно не военными, а политическими соображениями.

До этого в Курской области был уничтожен подземный командный пункт ВСУ.

Ранее Путин рассказал об испытании новейших вооружений.

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