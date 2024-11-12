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В США заявили, что супруга Трампа отказалась идти на встречу с Байденами

CNN: Мелания Трамп отказалась идти на встречу с Байденами

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AP Photo/John Raoux

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания отказалась идти на традиционную встречу в Белом доме с действующим главой государства Джо Байденом и первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, отказ жены Трампа может быть связан с конфликтом расписаний, связанный с ее недавно выпущенными мемуарами. При этом другой источник отметил, что окончательное решение по посещению Белого дома еще не принято.

Байдены пригласили Трампов в овальный кабинет на прошлой неделе. Встреча запланирована на 13 ноября. Как отмечает CNN, подобный символический жест должен показать, что власть в США будет передана мирным путем.

10 ноября советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что во время встречи Байден обсудит с Трампом основные вопросы внутренней и внешней политики. По его словам, у действующего главы Белого дома появится возможность объяснить своему приемнику, как он видит нынешнюю ситуацию, и узнать, как тот намерен решать имеющиеся вопросы после вступления в должность.

Ранее стало известно, что Трамп отменит почти 100 указов Байдена после инаугурации.

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