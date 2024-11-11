Трамп отменит почти 100 указов Байдена после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп хочет отменить 94 указа своего предшественника Джо Байдена в первые семь дней после инаугурации. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказала пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Байден и вице-президент Камала Харрис подписали десятки распоряжений, чтобы отойти от «эффективного политического курса» Трампа, и это привело к миграционному и экономическому кризисам.

Ливитт отметила, что «поэтому Трампа и переизбрали», чтобы отменить указы, идущие вразрез с эффективной политикой первой администрации Трампа.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись Трамп и Харрис. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Согласно предварительным подсчетам, Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Официально результаты выборов утвердят в декабре.

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