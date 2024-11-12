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На Украине заверили, что Трамп на самом деле хочет победы Киева

Нардеп Гончаренко: Трамп хочет победы Украины, а Путин не является ему другом

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Brian Snyder/Reuters

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заверил, что избранный президент США Дональд Трамп будет стремиться, чтобы Киев одержал победу в конфликте, а российский лидер Владимир Путин не является ему другом. Такие заявления он сделал в эфире телеканала Sky News.

По его словам, Трамп «не хочет иметь свой собственный Афганистан», как это случилось с Байденом в начале его президентского срока.

«Украина — это дело [Трампа]. Поражение на Украине станет его катастрофой, а победа на Украине станет его победой. Я уверен, что он хочет быть победителем, а не проигравшим, и это придает мне некоторую уверенность», — сказал Гончаренко.

Он также заявил, что Владимир Путин Трампу «не друг», и республиканец будет следовать интересам Соединенных Штатов, которые заключаются в победе Украины.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский в сентябре показывал так называемый план победы Трампу, последнего заинтересовали пункты о доступе Запада к украинским природным ресурсам и замене части американских военных сил в Европе на украинские. Как пишет FT, эти предложения были представлены Трампу, когда президент Украины встретился с ним в Нью-Йорке в сентябре.

Ранее на Украине придумали план действий в ответ на возвращение Трампа.

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