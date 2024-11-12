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Трамп заинтересовался двумя пунктами «плана победы» Зеленского

FT: Трампа заинтересовал пункт о доступе к украинским ресурсам в «плане победы»

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Julia Demaree Nikhinson/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский в сентябре показывал так называемый план победы Дональду Трампу, последнего заинтересовали пункты о доступе Запада к украинским природным ресурсам и замене части американских военных сил в Европе на украинские. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Украина разрабатывает «план победы» для новой администрации Трампа, выделяя потенциальные деловые сделки, доступ к сырьевым ресурсам и размещение войск в попытке повлиять на избранного президента США», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что соответствующие предложения вызваны опасениями украинских и европейских чиновников по поводу того, что Дональд Трамп может быстро заключить мирное соглашение с Россией, фактически торпедировав западную поддержку Украины.

Как пишет FT, эти предложения были представлены Трампу, когда президент Украины встретился с ним в Нью-Йорке в сентябре.

Одна из идей заключалась бы в том, чтобы после конфликта на Украине заменить часть американских войск, дислоцированных в Европе, украинскими вооруженными силами. Другая предполагает предоставление важнейших природных ресурсов Украины западным партнерам Киева.

«По словам человека, проинформированного о встрече, Трампа «заинтересовали» эти два пункта», — пишет газета.

До этого турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что Зеленский в сложившихся международно-политических условиях уже может начинать искать для себя убежище.

Ранее в Турции предположили, что Трамп может лишить Киев поддержки из мести.

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