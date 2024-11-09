На Украине придумали план действий в ответ на возвращение Трампа

К моменту инаугурации Дональда Трампа Украине следует подготовить «по-настоящему прагматичный и эффективный план победы», а также больше работать со сторонниками президента США в Республиканской партии, заявила депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Кира Рудик. Ее слова приводит Atlantic Council.

Она напомнила, что у Джо Байдена «есть еще более двух месяцев, чтобы обеспечить себе место в истории, предприняв решительные шаги в поддержку Украины». По ее словам, речь может идти о приглашении Украины в НАТО или разрешении бить дальнобойным оружием вглубь России.

«К моменту возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года Украина должна подготовить по-настоящему прагматичный и эффективный план победы. Нам также необходимо работать со сторонниками в Республиканской партии и командой Трампа, особенно с теми, кто призывал Байдена перейти от политики неопределенной поддержки к более четкой стратегии победы в войне», — указала Рудик.

8 ноября британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что администрации избранного президента Трампа будет лучше перестать помогать Украине и отойти от процесса урегулирования конфликта, поскольку Россия будет иметь более сильные позиции в любых переговорах с США.

Ранее в Госдуме предрекли Украине «неприятные новости» из-за победы Трампа.