Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Tsargrad.tv на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала о провокационном вопросе японского журналиста следующего содержания: «Ну что, как вы там в изоляции?» В ответ дипломат напомнила о реальных последствиях антироссийских санкций для Запада и его сателлитов.

«Вот сегодня журналист из Японии на брифинге начал говорить: «Ну что, как вы там в изоляции?» Надо в таком случае им просто приводить факты. <...> Вы же, Япония, пытались, так сказать, подмяукнуть вашим хозяевам в Вашингтоне и тоже ввести в отношении нас ограничения, незаконные санкции. Чем закончилось? Хотели разрушить нашу экономику — разрушили свою», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что любые информационные провокации на тему рестрикций необходимо пресекать объективной конкретикой.

В ходе ВЭФ Захарова также заявила, что для Японии, с точки зрения автомобильной промышленности, возвращение на российский рынок невозможно. Дипломат обратила внимание, что страна потеряла рынок из-за собственных попыток изолировать РФ.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия стала «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Захарова рассказала о преследовании людей за инакомыслие в США.