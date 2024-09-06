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«Как вы там в изоляции?»: Захарова осадила японского журналиста

Представитель МИД Захарова: Япония пострадала от антироссийских санкций

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Tsargrad.tv на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала о провокационном вопросе японского журналиста следующего содержания: «Ну что, как вы там в изоляции?» В ответ дипломат напомнила о реальных последствиях антироссийских санкций для Запада и его сателлитов.

«Вот сегодня журналист из Японии на брифинге начал говорить: «Ну что, как вы там в изоляции?» Надо в таком случае им просто приводить факты. <...> Вы же, Япония, пытались, так сказать, подмяукнуть вашим хозяевам в Вашингтоне и тоже ввести в отношении нас ограничения, незаконные санкции. Чем закончилось? Хотели разрушить нашу экономику — разрушили свою», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что любые информационные провокации на тему рестрикций необходимо пресекать объективной конкретикой.

В ходе ВЭФ Захарова также заявила, что для Японии, с точки зрения автомобильной промышленности, возвращение на российский рынок невозможно. Дипломат обратила внимание, что страна потеряла рынок из-за собственных попыток изолировать РФ.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия стала «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Захарова рассказала о преследовании людей за инакомыслие в США.

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