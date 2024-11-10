В Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что антироссийские санкции не помешали России продолжать специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщает CBS News.

«Санкции, очевидно, не остановили Россию, не лишили возможности проведения военной операции», — отметил Салливан.

Он также добавил, что Соединенные Штаты намерены выделить всю согласованную помощь Украине до окончания президентского срока Джо Байдена. По словам советника президента, речь идет о сумме в $6 млрд.

«До 20 января будут направлены все ресурсы, одобренные конгрессом для Украины», — сказал Салливан.

Кроме того, он подчеркнул, что Байден постарается донести до законодателей необходимость продолжения поддержки Украины в оставшееся время своего президентства.

Накануне глава Евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз готовит очередной пакет санкций против России. Это уже будет 15-й по счету пакет антироссийских санкций от Евросоюза.

Ранее советник Трампа заявил, что общение с Россией не надо начинать с санкций.