Главы района и округа Белгородской области вступили в отряд «Барс-Белгород»

Главы Корочанского района Николай Нестеров и Новооскольского округа Андрей Гриднев 12 ноября подпишут контракт о прохождении службы в добровольческом отряде «Барс-Белгород». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, навык воинской службы, полученный чиновниками даже в короткий срок, поможет им «более качественно» выполнять «гражданские задачи».

О создании добровольческих отрядов «Барс» в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях стало известно 12 сентября. Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

В октябре в Брянской области ввели выплаты в сотни тысяч рублей за вступление в добровольческий отряд «Барс — Брянск». Заключившие контракт на полгода получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей, на год — 300 тысяч.

8 ноября Гладков сообщил о вступлении женщин в добровольческий отряд.

Ранее сообщалось, что бойцы отряда «Барс-Белгород» уничтожили беспилотник «Баба-Яга».