Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главы района и округа Белгородской области вступили в отряд «Барс-Белгород»

Гладков объявил о вступлении в отряд «Барс-Белгород» двух чиновников

close
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Главы Корочанского района Николай Нестеров и Новооскольского округа Андрей Гриднев 12 ноября подпишут контракт о прохождении службы в добровольческом отряде «Барс-Белгород». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, навык воинской службы, полученный чиновниками даже в короткий срок, поможет им «более качественно» выполнять «гражданские задачи».

О создании добровольческих отрядов «Барс» в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях стало известно 12 сентября. Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

В октябре в Брянской области ввели выплаты в сотни тысяч рублей за вступление в добровольческий отряд «Барс — Брянск». Заключившие контракт на полгода получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей, на год — 300 тысяч.

8 ноября Гладков сообщил о вступлении женщин в добровольческий отряд.

Ранее сообщалось, что бойцы отряда «Барс-Белгород» уничтожили беспилотник «Баба-Яга».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами