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В Брянской области заплатят 300 тысяч рублей за вступление в отряд «Барс»

Богомаз: за вступление в брянский отряд «Барс» ввели выплаты до 300 тысяч рублей

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Телеграм-канал «AV БогомаZ»

В Брянской области ввели выплаты в сотни тысяч рублей за вступление в добровольческий отряд «Барс — Брянск». Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Как уточнил Богомаз, заключившие контракт на полгода получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей, на год — 300 тысяч. В случае, если контракт будет расторгнут досрочно, полученную сумму нужно будет полностью возместить обратно в бюджет.

При поступлении на службу добровольцы также получат 35 тысяч рублей подъемных и зарплату от 40 тысяч рублей, которая будет зависеть от должности. За каждый день боевого дежурства бойцы добровольческого отряда будут получать четыре тысячи рублей.

Недавно в Челябинской области вдвое увеличили региональную выплату за контракт с Минобороны и отправку в зону СВО. Власти региона объяснили, что размер единовременной выплаты теперь составит 1,5 млн рублей.

Ранее в Мурманской области увеличили размер выплаты новобранцам СВО.

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