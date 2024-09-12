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В приграничных областях РФ создаются отряды «Барс»

Евкуров сообщил о создании добровольческих отрядов «Барс» на границе с Украиной

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Вадим Савитский/Министерство обороны Российской Федерации

Заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров заявил, что добровольческие отряды «Барс» создаются в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях. Его слова приводит ТАСС.

«Основная задача этих отрядов — содействие оперативным штабам губернатора и по линии КТО (контртеррористической операции — «Газета.Ru») для решения задач, которые в настоящее время возникают», — сказал он.

По его словам, речь идет как о заданиях с оружием в руках, так и без оружия.

Он добавил, что отряды будут называться «Барс-Курск», «Барс-Белгород» и «Барс-Брянск».

В начале сентября в Минобороны России сообщили, что в Белгородской области проходит подготовка и обучение добровольцев формирующегося отряда «Барс-Белгород». Отмечалось, что на отряд возложат охрану и оборону объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры региона. Добровольцы будут бороться с беспилотниками, выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы противника, обеспечивать эвакуацию населения.

Ранее часть школ Белгорода закрыли из-за обстрелов ВСУ.

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