Бойцы отряда «Барс-Белгород» уничтожили беспилотник «Баба Яга»

В Белгородской области бойцы добровольческого отряда «Барс-Белгород» выследили и уничтожили беспилотник «Баба-Яга», принадлежащий Вооруженным силам Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, это случилось в Шебекинском городском округе между селами Архангельское и Муром.

Губернатор напомнил, что формирование отряда «Барс-Белгород» началось полтора месяца назад и он уже показывает свою эффективную работу.

«Мы круглосуточно взаимодействуем с Минобороны РФ, в том числе и в части борьбы с беспилотниками. И это взаимодействие дает свои результаты», — написал Гладков.

Глава региона обратился к жителям с просьбой звонить по телефону 112 в случае обнаружения беспилотников и информировать операторов, где, когда и в каком направлении они пролетели.

15 октября сообщалось, что в Белгородском районе беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал движущийся рейсовый автобус, ранения получили восемь пассажиров. ЧП произошло возле поселка Октябрьский примерно в 20 километрах от Белгорода.

С 1 октября отряд «Барс—Белгород» начал оборонять Белгородскую область от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подразделение прошло подготовку под руководством опытных инструкторов, заявлял губернатор Гладков.

Ранее дроны ВСУ атаковали в Белгородской области села Ясные Зори и Тишанка.