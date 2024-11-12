При отмене Западом финансирования Украины будет прекращена вся гражданская часть бюджетных расходов государства. Об этом депутат Верховной рады Украины Нина Южанина сообщила изданию «Новости.LIVE».

По словам депутата, в план госбюджета Украины заложено, что все гражданские расходы будут покрываться за счет финансовой помощи западных стран, а если финансирование прекратится, то украинское правительство откажется от этих расходов.

Южанина предположила, что существует план Б, который остановит все выплаты, кроме идущих на военные нужды.

11 ноября депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что при имеющемся уровне финансирования для полного завершения программы восстановления жилья на Украине понадобится 1575 лет.

Проект бюджета Украины на 2025 год был принят в первом чтении 31 октября. Во время выступления в Верховной раде бывший президент Украины Петр Порошенко посетовал, что расходы на оборону неуклонно уменьшаются. Он также подверг критике правительство Украины за то, что у него в приоритете не обеспечение безопасности страны, а обслуживание интересов коррупционеров.

Ранее Киев подписал соглашение со Всемирным банком о выделении около $600 млн.