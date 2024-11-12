Израиль не против проведения переговоров по Газе при участии Катара

Израиль допускает возобновление переговоров по прекращению огня в секторе Газа при участии Катара. Об этом в интервью газете «Известия» заявил советник премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

По его словам, Израиль предпринимает все усилия для возвращения своих граждан и не будет отказываться от содействия тех, кто может способствовать достижению этой цели.

10 ноября заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что в руководстве Катара чувствуется «определенное разочарование» в посреднических усилиях по переговорам Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС.

9 ноября МИД Катара подтвердил приостановку посредничества на переговорах по Газе. При этом ведомство опровергло сообщения о закрытии политбюро ХАМАС в Дохе.

Ранее Катар под давлением США потребовал от лидеров ХАМАС покинуть страну.