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В МИД Катара подтвердили приостановку посредничества на переговорах по Газе

МИД Катара подтвердил приостановку посредничества на переговорах по Газе

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The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил приостановку посредничества страны на переговорах по сектору Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, усилия Катара в посредничестве в качестве посредника между ХАМАС и Израилем приостановлены.

Министр добавил, что во время последних попыток достичь соглашения, которые произошли 10 дней назад, Катар уведомил стороны переговоров о том, что страна приостанавливает свое участие в процессе, если соглашение не будет достигнуто в ходе проходящего раунда консультаций, а также при возобновлении усилий с партнерами при наличии серьезного подхода, который необходим для прекращения жестокого конфликта.

В столице Катара не раз проходили переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Так, 28 октября в Дохе для обсуждения этих вопросов встречались представители США, Израиля и Катара.

Ранее Катар под давлением США потребовал от лидеров ХАМАС покинуть страну.

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