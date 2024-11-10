В МИД РФ отреагировали на выход Катара из переговоров Израиля и ХАМАС

В руководстве Катара чувствуется «определенное разочарование» в посреднических усилиях по переговорам Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, отвечая на вопрос ТАСС.

«Видимо, надежды мало. Люди они понимающие, знающие», — заявил дипломат.

9 ноября МИД Катара подтвердил приостановку посредничества на переговорах по Газе. При этом ведомство опровергло сообщения о закрытии политбюро ХАМАС в Дохе.

22 ноября 2023 года Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников. Больше обменов не проводилось. Среди остающихся в плену заложников — трое граждан РФ.

Ранее российский посол рассказал о позиции Катара по конфликту на Украине.