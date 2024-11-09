В МИД Катара прокомментировали закрытие политбюро ХАМАС в Дохе

Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари опроверг информацию о закрытии офиса политбюро движения ХАМАС в Дохе. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель МИД добавил, что основная цель расположения офиса политбюро движения в Дохе заключается в поддержании канала связи между заинтересованными сторонами.

До этого аль-Ансари подтвердил приостановку посредничества Катара на переговорах по сектору Газа.

В столице Катара не раз проходили переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Так, 28 октября в Дохе для обсуждения этих вопросов встречались представители США, Израиля и Катара. После этого египетские и катарские посредники предлагали Израилю и ХАМАС заключить соглашение о временном прекращении огня «на определенное количество дней», а также провести частичный обмен пленными и увеличить гуманитарную помощь. В Израиле ответили, что не получали предложения о прекращении огня, а ХАМАС отверг эту инициативу, так как она не отвечает потребностям его народа в безопасности, стабильности, помощи и восстановлении.

Ранее посол России в Катаре рассказал о работе над освобождением россиян из сектора Газа.