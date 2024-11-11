Путин поручил «Росатому» рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию двух АЭС

Президент России Владимир Путин дал поручение госкорпорации «Росатому» проработать возможность ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и Приморской атомных электростанций (АЭС) к 2032 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рекомендовать госкорпорации «Росатом» рассмотреть вопрос о возможности ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и (или) Приморской атомных электростанций к 2032 году», — отмечается в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

Президент обязал корпорацию представить соответствующий доклад до 1 марта 2025 года и назначил гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева ответственным за реализацию поручения.

25 октября Лихачев заявил, что «Росатом» получил предложение от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана построить вторую АЭС на территории страны. По словам главы госкорпорации, речь идет о площадке «Синоп», которая находится на Черном море.

В середине октября Лихачев рассказал Путину, что российской госкорпорации «доставалось» от белорусского президента Александра Лукашенко при строительстве АЭС в Островце в Гродненской области. При этом он отметил, что когда в ноябре «Росатом» сдавал второй энергоблок в эксплуатацию, Лукашенко сказал: «не хочу вас отпускать».

Ранее стало известно, что «Росатом» построит в Узбекистане АЭС малой мощности.