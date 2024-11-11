Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил «Росатому» рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию двух АЭС

Путин поручил проработать запуск Хабаровской и Приморской АЭС к 2032 году

close
Управление коммуникаций Курской АЭС

Президент России Владимир Путин дал поручение госкорпорации «Росатому» проработать возможность ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и Приморской атомных электростанций (АЭС) к 2032 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рекомендовать госкорпорации «Росатом» рассмотреть вопрос о возможности ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и (или) Приморской атомных электростанций к 2032 году», — отмечается в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

Президент обязал корпорацию представить соответствующий доклад до 1 марта 2025 года и назначил гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева ответственным за реализацию поручения.

25 октября Лихачев заявил, что «Росатом» получил предложение от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана построить вторую АЭС на территории страны. По словам главы госкорпорации, речь идет о площадке «Синоп», которая находится на Черном море.

В середине октября Лихачев рассказал Путину, что российской госкорпорации «доставалось» от белорусского президента Александра Лукашенко при строительстве АЭС в Островце в Гродненской области. При этом он отметил, что когда в ноябре «Росатом» сдавал второй энергоблок в эксплуатацию, Лукашенко сказал: «не хочу вас отпускать».

Ранее стало известно, что «Росатом» построит в Узбекистане АЭС малой мощности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами