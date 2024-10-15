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Лихачев рассказал Путину, что «Росатому» «доставалось» от Лукашенко

Лихачев сказал Путину, что «Росатому» «доставалось» от Лукашенко при стройке АЭС

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал президенту России Владимиру Путину, что госкорпорации «доставалось» от белорусского президента Александра Лукашенко при строительстве АЭС в Островце. Видео публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Конечно, главное событие прошлого года — мы сдали белорусскому заказчику АЭС в Островце. Вы не понаслышке знаете, как строго к нам относился заказчик. Как нам доставалось тогда от Александра Григорьевича», — рассказал Лихачев.

При этом он отметил, что когда в ноябре «Росатом» сдавал станцию, Лукашенко сказал «не хочу вас отпускать».

1 октября глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Белоруссии заявил, что планирует посетить Белорусскую АЭС, чтобы убедиться в нормальной работе двух ее реакторов.

Белорусская АЭС — первая белорусская атомная элетростанция, расположена у северо-западной границы Белоруссии, в 18 километрах от города Островец Гродненской области. Второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.

Ранее на втором блоке БелАЭС начали проводить плановый ремонт.

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