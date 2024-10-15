Лихачев рассказал Путину, что «Росатому» «доставалось» от Лукашенко

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал президенту России Владимиру Путину, что госкорпорации «доставалось» от белорусского президента Александра Лукашенко при строительстве АЭС в Островце. Видео публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Конечно, главное событие прошлого года — мы сдали белорусскому заказчику АЭС в Островце. Вы не понаслышке знаете, как строго к нам относился заказчик. Как нам доставалось тогда от Александра Григорьевича», — рассказал Лихачев.

При этом он отметил, что когда в ноябре «Росатом» сдавал станцию, Лукашенко сказал «не хочу вас отпускать».

1 октября глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Белоруссии заявил, что планирует посетить Белорусскую АЭС, чтобы убедиться в нормальной работе двух ее реакторов.

Белорусская АЭС — первая белорусская атомная элетростанция, расположена у северо-западной границы Белоруссии, в 18 километрах от города Островец Гродненской области. Второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.

Ранее на втором блоке БелАЭС начали проводить плановый ремонт.