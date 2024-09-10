«Росатом» построит в Узбекистане АЭС малой мощности

Инжиниринговый дивизион «Росатома» приступит к активной проработке документации для получения лицензии на размещение АЭС малой мощности (АСММ) и изыскательским работам на стройплощадке в Узбекистане. Об этом рассказал директор проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии АО АСЭ Павел Безруков, сообщается на сайте госкорпорации.

Протокол о начале работ был подписан «Атомстройэкспортом» (АО АСЭ, Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») и «Дирекцией по строительству атомной станции» при агентстве «Узатом». На подписании присутствовали заместитель генерального директора – директор блока международной деятельности госкорпорации «Росатом» Николай Спасский и директор агентства по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана Азима Ахмедхаджаева.

«Протокол, подписанный сегодня, закрепляет факт исполнения первоочередных условий в части нормативных и финансовых обязательств сторон», — отметил Безруков.

Как уточнил директор дирекции по строительству атомной станции при агентстве «Узатом» Отабек Аманов, подписание знаменует переход к активной работе по реализации первой АСММ в Узбекистане и позволит уже в ближайшее время начать непосредственные работы на стройплощадке.

Отмечается, что контракт, подписанный 27 мая, предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту общей мощностью 330 МВт (6 реакторов по 55 МВт каждый). Генподрядчиком сооружения станции выступает «Атомстройэкспорт».

Напомним, предварительные работы по проекту АСММ начались еще летом. Так, в июне прошел первый штаб по сооружению, где определили первоочередные задачи, выполнение которых позволит в регламентные сроки начать работу. При этом в конце августа стартовали работы по созданию вахтового городка для строителей.