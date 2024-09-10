Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Росатом» построит в Узбекистане АЭС малой мощности

В Узбекистане начались подготовительные работы к строительству АЭС

close
Росатом

Инжиниринговый дивизион «Росатома» приступит к активной проработке документации для получения лицензии на размещение АЭС малой мощности (АСММ) и изыскательским работам на стройплощадке в Узбекистане. Об этом рассказал директор проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии АО АСЭ Павел Безруков, сообщается на сайте госкорпорации.

Протокол о начале работ был подписан «Атомстройэкспортом» (АО АСЭ, Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») и «Дирекцией по строительству атомной станции» при агентстве «Узатом». На подписании присутствовали заместитель генерального директора – директор блока международной деятельности госкорпорации «Росатом» Николай Спасский и директор агентства по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана Азима Ахмедхаджаева.

«Протокол, подписанный сегодня, закрепляет факт исполнения первоочередных условий в части нормативных и финансовых обязательств сторон», — отметил Безруков.

Как уточнил директор дирекции по строительству атомной станции при агентстве «Узатом» Отабек Аманов, подписание знаменует переход к активной работе по реализации первой АСММ в Узбекистане и позволит уже в ближайшее время начать непосредственные работы на стройплощадке.

Отмечается, что контракт, подписанный 27 мая, предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту общей мощностью 330 МВт (6 реакторов по 55 МВт каждый). Генподрядчиком сооружения станции выступает «Атомстройэкспорт».

Напомним, предварительные работы по проекту АСММ начались еще летом. Так, в июне прошел первый штаб по сооружению, где определили первоочередные задачи, выполнение которых позволит в регламентные сроки начать работу. При этом в конце августа стартовали работы по созданию вахтового городка для строителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами