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«Росатом» построит вторую АЭС в Турции

«Росатом» получил от Эрдогана предложение строить вторую АЭС в Турции

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

«Росатом» получил предложение построить вторую АЭС в Турции. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев телеканалу RT.

Он уточнил, что это предложение поступило «Росатому» от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. До этого турецкий лидер обсудил данный вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы сейчас ведем на правительственном уровне консультации о возможном расширении нашего присутствия в Турции», — сказал Лихачев.

По словам главы госкорпорации, речь идет о площадке «Синоп», которая находится на Черном море.

На начало октября готовность первого реактора АЭС «Аккую» в Турции превысила 90%. Об этом заявил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар на энергетической конференции в Стамбуле. Глава ведомства отметил, что совсем скоро Анкара представит обновленную долгосрочную стратегию развития энергетики с учетом декарбонизации отрасли.

Ранее в России усомнились в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС.

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