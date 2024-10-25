«Росатом» построит вторую АЭС в Турции

«Росатом» получил предложение построить вторую АЭС в Турции. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев телеканалу RT.

Он уточнил, что это предложение поступило «Росатому» от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. До этого турецкий лидер обсудил данный вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы сейчас ведем на правительственном уровне консультации о возможном расширении нашего присутствия в Турции», — сказал Лихачев.

По словам главы госкорпорации, речь идет о площадке «Синоп», которая находится на Черном море.

На начало октября готовность первого реактора АЭС «Аккую» в Турции превысила 90%. Об этом заявил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар на энергетической конференции в Стамбуле. Глава ведомства отметил, что совсем скоро Анкара представит обновленную долгосрочную стратегию развития энергетики с учетом декарбонизации отрасли.

Ранее в России усомнились в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС.