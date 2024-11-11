Стало известно о требовании Зеленского посадить политика, призвавшего к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский требует арестовать депутата Верховной рады Евгения Шевченко, призвавшего начать переговоры с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил покинувший Украину внефракционный депутат Артем Дмитрук.

«Уже несколько дней Зеленский требует посадить Евгения Шевченко», — написал он.

По его словам, оснований для ареста Шевченко никаких нет.

На днях стало известно, что Шевченко написал письмо Дональду Трампу, где попросил победившего на выборах в США политика прекратить диктатуру на Украине. По словам депутата Рады, в документе также говорится о возвращении демократии и свободы слова в политику Украины. Перед этим Шевченко призвал президента Украины к диалогу с РФ после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. При этом украинский политик пригрозил главе государства тем, что западные союзники избавятся от него, если он не согласится на диалог.

Ранее стало известно о «дипломатическом наступлении» Зеленского на Трампа.