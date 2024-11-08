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На Украине выступили с экстренным обращением к Зеленскому

Депутат Рады Шевченко призвал Зеленского к диалогу с РФ после победы Трампа

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Johanna Geron/Reuters

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко призвал президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с РФ после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Обращение Шевченко к главе государства размещено в его Telegram-канале.

«Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций», — обратился к Зеленскому депутат, назвав его «Вовой».

При этом украинский политик пригрозил главе государства тем, что западные союзники избавятся от него, если он не согласится на диалог.

До этого Шевченко заявил, что в случае победы Трамп разменяет Украину на Израиль.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Госдеп пообещал поддержать Зеленского, если он пойдет на переговоры с Россией.

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