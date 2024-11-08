Украинский депутат написал письмо Трампу с одной просьбой

Депутат Рады Евгений Шевченко написал письмо Дональду Трампу, где попросил победившего на выборах в США политика прекратить диктатуру на Украине. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале депутата.

«Написал письмо Дональду Трампу и (кандидату в вице-президенты США Джей-Ди) Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония», — сообщил Шевченко.

По словам депутата Рады, в документе также говорится о возвращении демократии и свободы слова в политику Украины.

До этого завкафедрой факультета политологии МГУ Артур Демчук заявлял, что вновь избранный президент США Дональд Трамп – в первую очередь бизнесмен, умеющий считать деньги, исходя из чего и будет принимать решения.

В данном случае поиск мирного решения по Украине рассматривается с точки выгоды сделки – если она плохая, то нужно либо не заключать ее, либо разорвать, отметил эксперт. Он напомнил, что конфликт играет на руку американскому ВПК, однако, так как оружие уходит в итоге Киеву, внешнеполитические цели США остаются незакрытыми.

Ранее застало известно о «дипломатическом наступлении» Зеленского на Трампа.