Стало известно о «дипломатическом наступлении» Зеленского на Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский желает сближения с победившим на выборах в США республиканцем Дональдом Трампом еще до его инаугурации в январе 2025 года. Об этом пишет испанское издание El Pais со ссылкой на источники.

«Зеленский начинает дипломатическое наступление, чтобы убедить Трампа продолжить поддержку Украины», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что украинский лидер намерен сосредоточить свое внимание на завоевании доверия избранного президента США.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский не обсуждал возможность быстрого прекращения боевых действий на Украине, когда говорил с Дональдом Трампом сразу после его победы на выборах в США, однако такой разговор Зеленскому еще предстоит.

Ранее в Турции рассказали, какие шаги могут сделать по Украине после победы Трампа.