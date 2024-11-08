Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о «дипломатическом наступлении» Зеленского на Трампа

El Pais: Зеленский хочет дипломатического сближения с Трампом до его инаугурации

close
Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский желает сближения с победившим на выборах в США республиканцем Дональдом Трампом еще до его инаугурации в январе 2025 года. Об этом пишет испанское издание El Pais со ссылкой на источники.

«Зеленский начинает дипломатическое наступление, чтобы убедить Трампа продолжить поддержку Украины», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что украинский лидер намерен сосредоточить свое внимание на завоевании доверия избранного президента США.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский не обсуждал возможность быстрого прекращения боевых действий на Украине, когда говорил с Дональдом Трампом сразу после его победы на выборах в США, однако такой разговор Зеленскому еще предстоит.

Ранее в Турции рассказали, какие шаги могут сделать по Украине после победы Трампа.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами