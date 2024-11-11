Шольц предложил «финляндизировать» Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте выступил с инициативой «финляндизировать» Украину. Об этом пишет Responsible Statecraft.

«Канцлер Германии Олаф Шольц перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине неофициально высказался против перспектив членства Украины в альянсе, предложив вместо этого вариант «финляндизации» — нейтральный статус, подобный тому, который Финляндия поддерживала между НАТО и Советским Союзом во время холодной войны и в течение последующих трех десятилетий между НАТО и Россией», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, тот факт, что вариант «финляндизации» уже обсуждается, показывает, что дебаты в Европе сместились к более трезвой оценке реалий на местах.

16 октября в ходе выступления в бундестаге Шольц заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. При этом политик отметил, что возможные усилия по достижению мира нельзя принимать «за спиной Украины и без согласования с партнерами». На это представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что слова немецкого политика очень важны, поскольку еще не так давно Германия, как и остальные страны Запада, совершенно исключала какие-либо контакты с Путиным.

Ранее стало известно, почему Шольц отверг «план победы» Зеленского.