Шольц и Трамп договорились о работе над «возвращением мира» в Европу

Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье, 11 ноября, провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о совместной работе над «возвращением мира» в Европу. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

По его словам, во время беседы Шольц «подчеркнул готовность германского правительства продолжить десятилетия успешного сотрудничества двух стран». Политики также «договорились вместе работать над возвращением мира в Европе», заявил представитель кабинета министров.

Незадолго до этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники написала, что Трамп 7 ноября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Это был их первый разговор с победы Трампа на выборах в Соединенных Штатах, Москва и Вашингтон о нем не сообщали. По информации издания, в ходе звонка американский политик призвал российского лидера не обострять ситуацию на Украине и выразил заинтересованность в дальнейшем обсуждении мирного урегулирования конфликта.

Ранее Шольц рассказал, что должна делать Европа после победы Трампа.