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Боррель прибыл в Киев, чтобы успокоить Украину после победы Трампа

AFP: Боррель приехал на Украину заверить Киев в поддержке из-за победы Трампа

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Yves Herman/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев, чтобы заверить Украину в продолжении поддержки со стороны Евросоюза после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Об этом пишет агентство AFP.

«Послание четкое — европейцы будут продолжать поддерживать Украину», — заявил Боррель журналисту агентства.

Глава дипломатии напомнил, что ЕС поддерживал Украину с самого начала конфликта, и он приехал с тем же сообщением. Европа будет поддерживать Киев столько, сколько необходимо, указал Боррель.

«Никто точно не знает, что будет делать новая администрация [Трампа]. Но мы, европейцы, должны использовать эту возможность для того, чтобы построить более сильную и объединенную Европу, и одним из проявлений того, что мы объединены, сильнее и способнее действовать, является наша роль в поддержке Украины», — добавил он.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков писал, что отношение Соединенных Штатов и Европейского союза (ЕС) к Украине начинает меняться, а заявления из Брюсселя о «вечной поддержке Киева» не будут иметь последствий, пока Дональд Трамп не определится со своей политикой на этом направлении.

Ранее в Госдуме предрекли Украине «неприятные новости» из-за победы Трампа.

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