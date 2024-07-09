Новый министр обороны Британии попал под обстрел во время визита на Украину

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили попал под ракетный обстрел во время своего первого официального визита на Украину, который состоялся 7 июля. Об этом сообщает газета The Daily Mirror.

Как следует из текста, во время переговоров Владимира Зеленского, Рустема Умерова и Джона Хили в Одессе прозвучала воздушная тревога, после чего им пришлось укрыться в подвальном помещении. По данным газеты, покинуть убежище им удалось не менее, чем через полчаса.

В апреле 2024 года министр экономики и вице-канцлер ФРГ из рядов «Зеленых» Роберт Хабек провел несколько часов в бомбоубежище в Киеве. Как следует из текста, защитное сооружение располагалось в подземном гараже в одной из гостиниц в Киеве. Вице-канцлер вместе с немецкой делегацией провел в бомбоубежище порядка полутора часов, пока сигнал тревоги не был отменен.

До этого спикер болгарского парламента Росен Железняков рассказал, что провел три часа в бомбоубежище в Киеве вместе с другими членами делегации.

Ранее власти Варшавы запустили программу по подготовке в городе бомбоубежищ.