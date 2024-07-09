Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новый министр обороны Британии попал под обстрел во время визита на Украину

DM: новый глава МО Британии Хили попал под обстрел во время визита на Украину

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили попал под ракетный обстрел во время своего первого официального визита на Украину, который состоялся 7 июля. Об этом сообщает газета The Daily Mirror.

Как следует из текста, во время переговоров Владимира Зеленского, Рустема Умерова и Джона Хили в Одессе прозвучала воздушная тревога, после чего им пришлось укрыться в подвальном помещении. По данным газеты, покинуть убежище им удалось не менее, чем через полчаса.

В апреле 2024 года министр экономики и вице-канцлер ФРГ из рядов «Зеленых» Роберт Хабек провел несколько часов в бомбоубежище в Киеве. Как следует из текста, защитное сооружение располагалось в подземном гараже в одной из гостиниц в Киеве. Вице-канцлер вместе с немецкой делегацией провел в бомбоубежище порядка полутора часов, пока сигнал тревоги не был отменен.

До этого спикер болгарского парламента Росен Железняков рассказал, что провел три часа в бомбоубежище в Киеве вместе с другими членами делегации.

Ранее власти Варшавы запустили программу по подготовке в городе бомбоубежищ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами