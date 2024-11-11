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Боррель поставил России условие по миру на Украине

Боррель: РФ должна выплатить Киеву компенсации вне зависимости от формата мира

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Olivier Hoslet/AP

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия должна выплатить Украине компенсации и понести наказание за якобы «военные преступления» вне зависимости от формы будущего мирного соглашения. Его слова приводит телеканал N-TV.

«Мир, чтобы это был мир, а не просто прекращение огня, должен быть справедливым и прочным», — заявил Боррель.

Он утверждает, что конфликт должен закончиться таким образом, чтобы была обеспечена ответственность, «чтобы было не только экономическое восстановление, но каждый отвечал за свои действия».

В выходные глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев, чтобы заверить Украину в продолжении поддержки со стороны Евросоюза после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Он напомнил, что что ЕС поддерживал Украину с самого начала конфликта, и он приехал с тем же сообщением. Европа будет поддерживать Киев столько, сколько необходимо, указал Боррель.

Ранее депутат предложил превратить Украину в «буферную зону».

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