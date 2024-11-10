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Трамп прояснил ситуацию с возвращением Хейли и Помпео в свою команду

Трамп опроверг данные о том, что Хейли и Помпео войдут в его администрацию

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Andrew Harnik/AP

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опроверг данные о том, что в его команду войдут те, кто были в его администрации во время первого срока.

«Я не приглашу бывшего постпреда [США при ООН] Никки Хейли или бывшего государственного секретаря Майка Помпео присоединиться к администрации», — написал политик.

Он добавил, что состав будущего кабмина сейчас определяется.

В связи с формированием команды в Совфеде предупредили Трампа об опасности угодить в «вашингтонское болото». Сенатор Алексей Пушков считает, что сотрудников политик будет набирать на основе личной симпатии, поэтому в команду Трампа начнут пробиваться известные, закаленные в аппаратных боях политики-республиканцы, либо центристы, либо «ястребы» — сторонники жесткой антироссийской линии. Они начнут «обрабатывать Трампа», в том числе насчет Украины, и от него потребуется большая сила воли, чтобы не стать частью «вашингтонского болота» и не отказаться от заявленных им целей.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее штаб Трампа отстранился от заявления советника политика про Украину.

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Выборы в США - 2024
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