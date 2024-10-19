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В Кремле приветствовали заявление Шольца о готовности обсуждать с Путиным Украину

Песков назвал важными слова Шольца о готовности обсуждать с Путиным Украину

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Liesa Johannssen/Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков приветствовал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о готовности обсуждать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным урегулирование вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера, слова Шольца очень важны, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Владимиром Путиным.

Песков добавил, что отказ от переговоров является бесперспективной позицией.

16 октября в ходе выступления в бундестаге Шольц заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. При этом политик отметил, что возможные усилия по достижению мира нельзя принимать «за спиной Украины и без согласования с партнерами».

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве Германии писала, что канцлер страны хочет созвониться с российским лидером.

Ранее журналист Чей Боуз одной фразой оценил готовность Шольца к переговорам с Путиным.

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