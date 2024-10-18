Стало известно, почему Шольц отверг план Зеленского

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта. Об этом пишет газета Bild.

В ходе своего выступления в Брюсселе канцлер заявил, что намерен блокировать быстрое приглашение Украины в состав Североатлантического альянса. Шольц сослался на недавний саммит в Вашингтоне, в ходе которого консенсус по этому вопросу не был достигнут, поскольку против выступали США и ФРГ.

«В резолюции подчеркивалось, что приглашение в НАТО может состояться только после того, как на это дадут согласие все союзники и будут выполнены все условия приема», — пишет Bild.

Газета напоминает, что к таким условиям приема в альянс относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности.

В свою очередь политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что обнародованный Зеленским «план победы» Украины приведет к развязыванию третьей мировой войны и Венгрия не поддержит этот план.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинский президент пытается этим планом формализовать вовлеченность НАТО в конфликт на Украине.

Ранее в Раде назвали «неясным» план Зеленского.